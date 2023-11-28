Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı sonuçlar elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transferde dev rövanş! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a imza atıyor
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda hedeflediği başarılara ulaşmak isteyen Cimbom, sürpriz bir isim için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski yıldızını istediği ve Rashica transferinin rövanşını alacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar iyi skorlar almayı başardı.