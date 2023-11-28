Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oldukça kritik bir maça çıkacak.
Okan Buruk karar aşamasında! Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İngiliz dev Manchester United'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi kazanıp gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, kritik müsabaka öncesi ilk 11'de değişikli. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
İlk 4 maç sonunda 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, İngiliz devine karşı mutlak galibiyet hedefliyor.
RAMS Park'ta oynanacak müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.