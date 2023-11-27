G.Saray'dan TFF'ye çağrı! "VAR kayıtları açıklansın"

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, artan hakem hatalarıyla ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılılar Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, dün gece bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. TFF'nin toplumsal kaosu önlemek ve Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir. Federasyonun bugün göstereceği tutum, Türk futbolunun geleceğine dair niyeti açısından belirleyici olacaktır.

Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu zihniyetin tek amacı vardır. Zalimin haklı olacağına herkesi inandırmak. Sadece kendilerine ayrıcalık isteyen bu zalimlerin Türk futboluna zerre kadar faydası yoktur!

Bugün, Taraftarlarımıza sesleniyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız! Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız.