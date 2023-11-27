Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi büyük endişe!
Süper Lig'in 13. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'u farklı geçen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Cimbom, Devler Ligi'nin 5. haftasında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda İngiliz ekibiyle oynanacak olan kritik müsabaka öncesi ise büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Cimbom'un galibiyet golleri Mauro Icardi, Dries Mertens ve Wilfried Zaha'dan geldi.