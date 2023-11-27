Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku yaşanıyor.
Sakatlanarak oyunu terk eden ve yerini Nelsson'a bırakan Kolombiyalı stoper hakkında sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."