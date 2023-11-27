Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi 2023'e damgasını vurdu! O alanda zirvede
Galatasaray'da geçirdiği kiralık sezonun ardından bonservisi alınan ve sarı-kırmızılıların kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız golcü Emanuel Mauro Icardi, attığı ve attırdığı gollerle bu seneye damgasını vurdu. İşte detaylar...
Rakibini 4 golle geçen sarı-kırmızılılar milli ara sonrasına galibiyetle başladı.
Galatasaray'ın golleri Mauro Icardi, Mertens (2) ve Wilfried Zaha'dan geldi.