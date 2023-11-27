UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha Manchester United'a özel hazırlanıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray evinde İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Gruptan çıkma adına mutlak galibiyet almak isteyen sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha eski takımına özel hazırlanıyor. İşte detaylar...
Okan Buruk ve öğrencileri gruptan çıkma adına sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Grubun 2. maçında Kırmızı Şeytanlar'ı Old Trafford'da 3-2 deviren Galatasaray, rakibine aynı senaryoyu bu sefer İstanbul'da yaşatmak istiyor.