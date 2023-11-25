Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk maçtan sakatlanarak çıkan Davinson Sanchez'in sakatlığı ile ilgili konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol... Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum.

Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir.

Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak.