Icardi'den ay yıldızlı bileklik açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 4-0'lık tahat skorla yendi.

Sarı kırmızılıların gollerini 37'de Icardi, 45 ve 59'da Mertens ve 70'te Wilfried Zaha kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle liderlik koltuğuna otururken, puanını da 34'e yükseltti.

Son 3 Süper Lig maçında gol atamayan Mauro Icardi bu maç 1 gol, 2 asistle oynadı.

ICARDI'DEN AY YILDIZLI BİLEKLİK AÇIKLAMASI

Mauro Icardi hafta içi paylaştığı fotoğraflarda ay-yıldızlı bilekliği ile dikkat çekmişti.

Yıldız oyuncunun, Corendon Alanyaspor maçının ardından verdiği röportajda da ay yıldızlı bilekliği taktığı dikkatlerden kaçmadı.

Icardi bileklik hakkında, "Ay Yıldızlı bilekliğimle fotoğraf çıkmıştı. Taraftarımız biliyor zaten. Ben Türkiye'de çok mutluyum. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.