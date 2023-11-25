Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 85 milyon Euro ödenmişti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ve Trendyol Süper Lig'de de zirve yarışında yer alan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar yapacağı takviyelerle birlikte şampiyon ünvanını korumak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için harekete geçti. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Cimbom'da flaş transfer hamleleri yapılması beklenirken, takviyeler konusunda en önemli gelir kapısı şüphesiz Şampiyonlar Ligi olacak...