Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 85 milyon Euro ödenmişti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ve Trendyol Süper Lig'de de zirve yarışında yer alan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar yapacağı takviyelerle birlikte şampiyon ünvanını korumak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için harekete geçti. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 10:21