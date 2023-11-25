Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve için sıkı bir yarışa giren Galatasaray'da forma satışları tavan yaptı.
Galatasaray'da forma satışları tavan yaptı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başında yapılan transferlerin saha sonuçlarının yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir gelir getirdiği ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılıların kazandığı o rekor bütçe... GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve için sıkı bir yarışa giren Galatasaray'da forma satışları tavan yaptı.
Sarı-kırmızılıların aldığı iyi sonuçlar ve kurulan yıldızlar topluluğu kadro forma satışlarına olumlu yansıdı.
Davidson Sanchez, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Tete, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu gibi başarılı kariyerlere sahip olan isimleri kadrosuna katmasının ardından bu sezon 392 bin forma satan sarı-kırmızılar, hedefini 700 bin olarak belirledi.