Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'ya büyük onur. Fransa doğumlu Bakambu, ana vatanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla bölge halkına yaptığı yardımlarla bu prestijli ödülün adayları arasında yer aldı.

Tüm dünyadaki profesyonel futbolcuların temsilcisi FIFPro'nun 2023 yılı başarı ödülüne Galatasaraylı Cedric Bakambu da aday gösterdildi.

Fransa doğumlu Bakambu, ana vatanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla bölge halkına yaptığı yardımlarla bu prestijli ödülün adayları arasında yer aldı. FIFPro ödülünü kazananlar 23 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Bakambu, okuma-yazma, sağlık, spor ve kişisel gelişim konusunda eğitimler veren vakfın kuruluş hikayesini şöyle anlattı: Çocukların yaşadığı dram beni çok etkilemişti. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm ve 2019'da bu vakfı kurdum.