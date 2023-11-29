Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz devi maçta iki kez 2 gollü öne geçmesine rağmen mücadeleden kopmayan sarı kırmızılılar harika bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Cimbom'un bu harika geri dönüşü dış basında da büyük ses getirdi. İşte Galatasaray - Manchester United maçı sonrası yabancı basın manşetleri... (GS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2023- 01:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023- 01:51