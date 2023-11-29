Neyin peşindesin Onana? 2 hata Man United'a pahalıya patladı. Galatasaray geri döndü: 3-3. (La Gazzetta)
Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz devi maçta iki kez 2 gollü öne geçmesine rağmen mücadeleden kopmayan sarı kırmızılılar harika bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Cimbom'un bu harika geri dönüşü dış basında da büyük ses getirdi. İşte Galatasaray - Manchester United maçı sonrası yabancı basın manşetleri... (GS HABERLERİ)
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yine avantaj harcadı. (L'Equipe)
Rams Stadı'nda rock'n'roll... Galatasaray ve Manchester United, çılgın bir maçın ardından 3-3 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar iki kez 2 farklı öne geçse de Galatasaray peşlerini bırakmadı. Ziyech şov yaptı, Onana ise hata... (Marca)