GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi ayrılıyor mu? Real Madrid yönetiminden transfer iddialarını yanıtladı!

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Arjantinli golcü gösterdiği performansla kariyerinde yeniden yükselişe geçti. Son olarak İtalyan basınından Icardi için Real Madrid iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu iddialar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 19:45 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 20:05