TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Barcelona da istiyordu

Galatasaray Yönetimi devre arasında yapılacak olan transferler için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle orta saha bölgesine takviye yapacak olan Cimbom'un eski aşkı alevlendi. Sarı kırmızılıların, Barcelona'nın da talip olduğu o yıldız için yeniden devreye girdiği öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 06:40