Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan bir tanesi Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Luciano Spalletti'den Nicolo Zaniolo önerisi! "O mevkide..."
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'yla ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, İtalyan yıldızın farklı bir mevkide iyi olabileceğini ifade etti. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı külup, yaz transfer döneminde Zaniolo'yu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralamıştı.
5 milyon euro karşılığında kiralanan İtalyan yıldızın sözleşmesinde 22.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve şarta bağlı bonuslar bulunuyor.