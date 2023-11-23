Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkma şansı da bulunuyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Devre arasında...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı yükselen ve Avrupa devlerinin radarına giren Sacha Boey'un, devre arasında ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Sarı-kırmızılı takım konuyla ilgili kararını vedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ligde Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise yine averajla Manchester United'in hemen arkasında üçüncü sırada bulunuyor.
Aslan'ın bu sezonki başarılı performansında birçok yıldız isim öne çıktı.