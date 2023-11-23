"UYUM YAKALAMAMIZA ENGEL OLDU"

kadroda çok fazla değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Ten Hag, "En zorlandığımız şey bir arada oynamak ve bir rutin yakalamak oldu. Her maçta, çeşitli sebeplerden ötürü çok fazla değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Bu da bir uyum yakalamamıza engel oldu." değerlendirmesini yaptı.