Galatasaray, Şampiyon Ligi A Grubu 5. hafta maçında 29 Kasım Çarşamba günü Manchester United'ı konuk edecek.
Manchester United'da Erik ten Hag Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Sezona zorlu başladık ancak..."
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Bu karşılaşmadan alınacak sonuç, sarı-kırmızılıların Avrupa rotasını belirleyecek.
İki takımın Manchester'da oynadığı karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf Galatasaray olmuştu.