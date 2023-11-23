Sarı-kırmızılılar geçen sezon bittiğinde orta sahaya takviye düşünüyordu. Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele transfer edildi.
Galatasaray'dan fırsat transferi! Yazın 25 milyon Euro ödenmişti ancak...
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha arayışına başlamıştı. Sarı kırmızılıların gündemine ise sürpriz bir fırsat transferi geldi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sergio Oliveira ile birlikte bu üçlünün orta sahada rotasyona girmesi bekleniyordu.
Ancak üçü de beklenilen seviyeye bir türlü çıkamayınca teknik direktör Okan Buruk, Lucas Torreira'nın yanına Kaan Ayhan'ı yerleştirmek zorunda kaldı.