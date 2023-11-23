Galatasaray'dan fırsat transferi! Yazın 25 milyon Euro ödenmişti ancak...

Galatasaray'dan fırsat transferi! Yazın 25 milyon Euro ödenmişti ancak...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha arayışına başlamıştı. Sarı kırmızılıların gündemine ise sürpriz bir fırsat transferi geldi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 06:40