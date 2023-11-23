TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan gençlik aşısı! 19'luk yıldıza resmi teklif

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tecrübeli isimlerle kadrosunu dolduran sarı-kırmızılı ekip genç bir yıldız adayı için girişimlerine devam ediyor. Kurmaylar, oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 06:40