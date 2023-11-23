Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan gençlik aşısı! 19'luk yıldıza resmi teklif
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tecrübeli isimlerle kadrosunu dolduran sarı-kırmızılı ekip genç bir yıldız adayı için girişimlerine devam ediyor. Kurmaylar, oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Takvim'in, İsrail basınından derlediği haberde sarı-kırmızılı takımın İsrail ekibi Maccabi Haifa'da oynayan Anan Khalaili için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.
Maccabi Haifa'nın 19 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen teklifi reddettiği belirtildi.