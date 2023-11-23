Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yönetimle transfer toplantısı! O yıldızın ismini verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur ile Florya'da bir transfer toplantısı gerçekleştirdi. Transfer talep ettiği bölgeleri açıklayan başarılı çalıştırıcı, yönetimden o yıldızı bizzat istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur ile Florya'da bir toplantı yaptığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın yapılan toplantıda devre arasında bir orta saha transferi istediği belirtildi.