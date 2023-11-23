GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan yönetimle transfer toplantısı! O yıldızın ismini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur ile Florya'da bir transfer toplantısı gerçekleştirdi. Transfer talep ettiği bölgeleri açıklayan başarılı çalıştırıcı, yönetimden o yıldızı bizzat istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 06:40