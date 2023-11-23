Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Bu transfer uzun süre konuşulur

Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda ocak ayında önemli takviyeler yapmayı planlayan Kanarya'dan flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın gözdesi o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 06:40