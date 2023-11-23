Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe'de takviye yapılacak mevkiler belirlendi.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Bu transfer uzun süre konuşulur
Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda ocak ayında önemli takviyeler yapmayı planlayan Kanarya'dan flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın gözdesi o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe'de takviye yapılacak mevkiler belirlendi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.