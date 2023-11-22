Sarı-kırmızılılar ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Manchester United'lı yıldıza kanca! Erden Timur devrede
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında da bu hamlelerini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın yıldızı için harekete geçerken, Erden Timur'un bizzat devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, çareyi transferde buldu.