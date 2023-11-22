Galatasaray sezon sonunda sürpriz bir hamle gerçekleştirebilir.
Galatasaray'dan Altay Bayındır bombası! Transferde Muslera detayı
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de transfer harekatını sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, Fernando Muslera'nın veda ihtimaline karşın alternatif ismi belirledi. Aslan'ın, Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a imza atan Altay Bayındır için devreye girdiği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüpte yıllardır görev yapan, sayısız kupa kazanan Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonu bitiyor.
Performansı şu anda iyi olan Uruguaylı eldiven hakkında karar sezon sonu verilecek.