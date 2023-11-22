Galatasaray yoluna Şampiyonlar Ligi'nden devam ediyor.
Galatasaray için ya tamam ya devam! Dakikası 3 milyon TL'lik 2 maç
Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar gruptan çıkmak için kritik dönemeçe giriyor. Cimbom'un kalan 2 maçı kazanması halinde dev geliri kasasına koyacak. Bu mücadelelerin dakikası 3.4 milyon TL değerinde. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-kırmızılılar Devler Ligi A Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.
4 puanı bulunan Cimbom'un en yakın rakipleri Manchester United ile Kopenhag.