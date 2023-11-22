Sezon başında yaptığı transferlerle Avrupa'da adından birçok kez söz ettiren Galatasaray, ocak ayı için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ | Önce Beşiktaş'ı devirdi şimdi Galatasaray'a geliyor!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle gözünü Danimarkalı yıldıza dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
3 kulvarda mücadele eden sarı-kırmızılılar rotasyonlu kadro için harekete geçti.
Yeni sezonda kadroya katılan Tanguy Ndombele'den yeterli verim alamayan Okan Buruk yönetime raporunu sundu.