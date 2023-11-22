G.Saray 611 milyon TL'lik 2 maça çıkıyor!
G.Saray'dan İtalya çıkarması! Hem sol bek hem orta saha...
22 Kasım 2023 Döviz Kuru!
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