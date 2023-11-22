Galatasaray devre arasında önceliği sol bek transferine verecek. Uzun zamandır sol bek problemi yaşayan Cimbom, satın alma opsiyonu ile birlikte Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamadı.
SON DAKİKA: Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Hem sol bek hem orta saha...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arası büyük bir transfer operasyonu gündemde. Sarı-kırmızılılarda buna göre tüm öncelikle sol bek ve orta sahaya verilecek. Başkan Vekili Erden Timur, sezonun ikinci yarısı için İtalya çıkarmasına hazırlanıyor. İşte Timur'un listesinde yer alan yıldız isimler... GS SPOR HABERLERİ
O bölgede alternatif olarak kullanılan Kazımcan Karataş'ın da etkisiz futbolu ve yaptığı kritik hatalar sebebiyle devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım rotasını İtalya'ya çevirdi.
SOL BEKE İTALYAN
Galatasaray, İtalya Seri A ekibi Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı.