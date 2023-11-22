Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.
GALATASARAY HABERLERİ - Real Madrid'den Icardi'ye kanca! Ocakta kapıyı çalacaklar
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi Real Madrid, Vinicius Junior'un sakatlanmasının ardından 9 numara harekatına geçti. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilyalı yıldızın yerine ocak ayında Mauro Icardi'nin transfer edilmesini yönetimden istedi. Eflatun-beyazlılar, Cimbom'a yapacağı teklifi hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Yaz transfer döneminde PSG'den kadroya katılan Icardi, sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli kozu konumunda.
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında olan golcü futbolcu, performansıyla taraftarın da sevgilisi olmuş durumda.