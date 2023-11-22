Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle Galatasaray'a kiralık gelen Angelino, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beklentileri karşılamamıştı! Cimbom'a Angelino müjdesi
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde RB Leipzig'den şartlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, istenen performansı göstermemişti. İspanyol sol bek için flaş bir gelişme yaşanırken, bu haber sarı-kırmızılıları sevindirecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Aslan, İspanyol yıldız ile yollarını ayırmayı düşünürken Bundesliga'dan Werder Bremen devreye girdi.
Takvim'in haberine göre; Bremen'de teknik direktör Ole Werner, ligi bilen bir sol bek talep etti.