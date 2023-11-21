Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın gözü onda! Transfer kararı...

Son dakika transfer haberi: Sezon başında birçok transfer yarışına imza atan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha rekabet içine girdi. İtalyan devinde forma giyen futbolcuya gözlerini diken 3 büyükler, o oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 15:02 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023- 15:37