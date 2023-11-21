Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok transfer yarışına imza attı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın gözü onda! Transfer kararı...
Son dakika transfer haberi: Sezon başında birçok transfer yarışına imza atan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha rekabet içine girdi. İtalyan devinde forma giyen futbolcuya gözlerini diken 3 büyükler, o oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Yıldız oyuncular tercihlerini yaptı.
Tete ve Wilfried Zaha; Fenerbahçe ile anılmıştı ama Galatasaray kadrosuna kattı.