Galatasaray, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey'un sözleşmesi için harekete geçti.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da kriz çıktı! Sözleşme yenilemeyi kabul etmedi
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da performansıyla göz dolduran yıldız isimden yönetime veto geldi. Sarı-kırmızılıların sözleşmesini uzatmak istediği oyuncu yapılan teklifi kabul etmedi. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
DEVRE ARASINDA İZİN YOK
Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği mükemmel performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey için devre arasında satılmaması için Galatasaray cephesinde önlem arayışı var.
KONTRATI YENİLENECEK
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir yeni sözleşme talep eden 23 yaşındaki futbolcunun kontratını yenileyerek, en azından sezon sonuna kadar takımda kalmasını sağlamak istiyor.