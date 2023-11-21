Galatasaray'ın ara transferdeki bütçesi, takımın Avrupa'ya hangi kulvarda devam edeceğine göre güncellenecek.
Galatasaray o yıldızla anlaşmaya vardı! Borussia Dortmund'un
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gözünü Almanya'ya dikti. Sarı-kırmızılı ekip yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa, 8 numara, 10 numara, forvet, sol bek ve sağ bek takviyeleri yapılacak.
HER DURUMDA 8 NUMARA TRANSFERİ YAPILACAK
Aslan'ın Avrupa Ligi'ne katılması halinde 8 numaranın yanında orta saha veya savunmaya bir transfer daha gerçekleşecek.