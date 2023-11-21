Ancak takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Victor Nelsson'un iyi bir rakam karşılığında satılması durumunda, sarı-kırmızılılar'ın Salih'e ayrılan bütçeyi artıracağı ve Dortmund'un kapısının daha cazip bir teklifle çalınacağı ifade edildi.