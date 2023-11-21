Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Ocak ayı için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ - Yıldız orta saha gözünü kararttı! Galatasaray için rest çekti
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kiraladığı Ndombele'den bekleneni alamadı. Cimbom, tecrübeli oyuncunun yerine Danimarkalı ismi kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılılarda alternatifli kadro kurmanın planları yapılmaya başlandı.
Okan Buruk yönetime raporunu sunarken transferde öncelik orta saha bölgesine verildi.