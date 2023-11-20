Sol bek bölgesinde eksikliği bulunan Galatasaray, yaz transfer döneminde RB Leipzig'den Angelino'yu kadrosuna kattı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da Angelino krizi! Leipzig'in düşüncesi...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde RB Leipzig'den kiraladığı Angelino, iki takım arasında kriz çıkarttı. İspanyol sol bekin zorunlu satın alma maddesi için sarı-kırmızılı takım görüşmelerini sürdürürken, Alman ekibinin düşüncesi ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım İspanyol sol bek için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.
Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun şartlı satın alma opsiyonu da 6 milyon Euro olarak belirlendi.