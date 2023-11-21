GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim Okan Buruk'un gözüne girdi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başında transfer edilen yıldızların bazıları vasatı aşamadı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada milli arada bir isim ise dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un da yakından ilgilendiği yıldız futbolcuya Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında süre vermesi bekleniyor. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 09:36