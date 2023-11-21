Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim Okan Buruk'un gözüne girdi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başında transfer edilen yıldızların bazıları vasatı aşamadı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada milli arada bir isim ise dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un da yakından ilgilendiği yıldız futbolcuya Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında süre vermesi bekleniyor. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.
Milliyet'te yer alan haberde Fransız oyuncunun milli arada ekstra çalışmalar yaparak Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.
Aslan'ın tartışılan yıldızının antrenmanlarda son derece istekli bir görüntü çizdiği ve her geçen gün performansının arttığı bildirildi.