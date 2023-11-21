Galatasaray'da gözler devre arası transferlerine çevrildi.
SON DAKİKA: Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi! Milan ve Juventus derken...
Son dakika transfer haberleri: Trenyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada ligde 2. sırada yer alan Galatasaray'da devre arası çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için ise İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte İtalyan oyuncunun geleceği hakkındaki o haber ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da gözler devre arası transferlerine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda özellikle sol bek ve orta saha için arayışlar sürüyor.
Galatasaray'da bir diğer merak konusu ise sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'nun geleceği.