Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Galatasaray haberleri: Yıldız isme ölüm tehditi! Başı büyük belada...
Son dakika: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran ismi Davinson Sanchez için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı stoperin Vinicius Junior'u sakatlamasının ardından dikkat çeken bir haber ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Cimbom diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplara kalmayı başardı.
Bu anlamda Galatasaray her kulvarda başarılı olabilmek adına kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.