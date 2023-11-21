TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Böyle liste görülmedi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Böyle liste görülmedi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında bombayı patlatacak. Cimbom, Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansından sonra orta saha transferine yoğunlaştı. Galatasaray'ın listesinde 3 yıldız futbolcu var. O oyuncuların toplam piyasa değeri 100 milyon Euro. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023- 10:58