Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Böyle liste görülmedi
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında bombayı patlatacak. Cimbom, Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansından sonra orta saha transferine yoğunlaştı. Galatasaray'ın listesinde 3 yıldız futbolcu var. O oyuncuların toplam piyasa değeri 100 milyon Euro. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, Devler Ligi'nde 4 puanla averajla Kopenhag'ın ardından 3. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin grupta son 2 maçı kaldı.