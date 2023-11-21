Galatasaray'da Tete korkusu! Devre arasında...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ancak Shakhtar Donetsk tarafından 'usulsüz' olduğu iddia edilen Tete transferinde ilginç bir gelişme yaşandı. İşte sarı-kırmızılıların almış olduğu dikkat çeken karar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023- 10:46