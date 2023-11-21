Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sebebiyle G.Saray'ın bonservis bedeli ödemeden aldığı Tete konusunda soru işaretleri var.
Galatasaray'da Tete korkusu! Devre arasında...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ancak Shakhtar Donetsk tarafından 'usulsüz' olduğu iddia edilen Tete transferinde ilginç bir gelişme yaşandı. İşte sarı-kırmızılıların almış olduğu dikkat çeken karar... GS SPOR HABERLERİ
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sebebiyle G.Saray'ın bonservis bedeli ödemeden aldığı Tete konusunda soru işaretleri var.
Sarı kırmızılı yönetim imza attırmadan önce hukuki boyutu detaylı şekilde araştırıp anlaşma sağlarken eski kulübü Shakhtar Donetsk, Cimbom'dan yüklü miktarda (150 milyon avro) tazminat talep ediyor.
İki kulüp arasındaki anlaşmazlık sürerken konu FIFA tarafından değerlendirilecek.