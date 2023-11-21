Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda.
GALATASARAY HABERLERİ - Eldivenler Fernando Muslera'da kalacak! İşte sözleşme detaylar
Galatasaray'da Fernando Muslera belirsizliği son buluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli eldiven için yönetim kararını verdi. Kurmaylar, Uruguaylı kaleci ile yola devam edecek. İşte sözleşme detayları... | Galatasaray haberleri
Kasımpaşa maçında dirseği çıkan file bekçisi, buna rağmen mucizevi şekilde takım için büyük önem taşıyan deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişti.
37 yaşındaki eldiven, Hatayspor karşısında da görevinin başındaydı.