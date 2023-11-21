GALATASARAY HABERLERİ - Eldivenler Fernando Muslera'da kalacak! İşte sözleşme detaylar

Galatasaray'da Fernando Muslera belirsizliği son buluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli eldiven için yönetim kararını verdi. Kurmaylar, Uruguaylı kaleci ile yola devam edecek. İşte sözleşme detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 06:40