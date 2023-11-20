Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir gidişatı bulunan Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözü Galatasaray'ın yıldızında
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bunun planlaması yapılırken Arabistan'dan gelen haber ise yönetimi şaşırttı. Haberin detayında Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, sarı-kırmızılıların yıldız isminin peşine düştüğü öğrenildi. GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılar özellikle milli arada transfer çalışmalarına hız verdi.
Yönetim ara transfer döneminde takıma dahil olacak futbolcularla ilgili görüşmelerine devam ediyor.