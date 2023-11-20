GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dikkatleri üzerine çekti! Cimbom'un yıldızına İtalyan kancası

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Milli futbolcu için İtalyan takımlarının sıraya girdiği iddia edildi. Galatasaray yönetiminin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023- 14:50