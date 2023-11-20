Fransa - Cebelitarık maçında Deschamps damgası! Soyunma odası...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Cebelitarık'ı 14-0'la geçen Fransa'da maçın en ilginç anı Didier Deschamps'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması oldu. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 15:43