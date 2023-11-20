TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino'nun yerine...

Yaz transfer döneminde satın alma opsiyonu ile kiralanan Angelino, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekip İspanyol futbolcu ile devre arasında yolları ayırmayı düşünüyor. Kurmaylar, 26 yaşındaki oyuncunun yerini farklı bir isimle doldurmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 06:40