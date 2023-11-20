Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Angelino'nun yerine...
Yaz transfer döneminde satın alma opsiyonu ile kiralanan Angelino, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekip İspanyol futbolcu ile devre arasında yolları ayırmayı düşünüyor. Kurmaylar, 26 yaşındaki oyuncunun yerini farklı bir isimle doldurmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılıların sezon başında Leipzig'ten 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, beklentileri karşılaşamayadı.
Yönetim, 26 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırmak istiyor.