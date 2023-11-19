Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerliyor.
TRANSFER HABERİ | Sezon başında alamamıştı! Galatasaray ocakta bombayı patlatıyor
Son dakika transfer haberi: Devler Ligi'nde gruptan çıkma ve Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, devre arasında flaş transferlere imza atmak istiyor. Buna göre planlarını yapan sarı-kırmızılı yönetim, yaz ayında istediği ama bir türlü alamadığı yıldızla tekrardan temas kuracak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Devler Ligi'nde son maçında Bayern Münih'e 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar gruptan çıkmak istiyor.
Cimbom, son 2 maçında evinde Manchester United ile deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.