TRANSFER HABERİ | Sezon başında alamamıştı! Galatasaray ocakta bombayı patlatıyor

Son dakika transfer haberi: Devler Ligi'nde gruptan çıkma ve Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, devre arasında flaş transferlere imza atmak istiyor. Buna göre planlarını yapan sarı-kırmızılı yönetim, yaz ayında istediği ama bir türlü alamadığı yıldızla tekrardan temas kuracak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023- 11:17