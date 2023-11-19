Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sacha Boey'den flaş açıklama! "Transfer görüşmesi yapıldı"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, transfer görüşmesi yapılan kulüplerden bahsetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom'un yıldız futbolcusu Sacha Boey, yaz transfer döneminde birçok kulüple ilişkilendirildi.
Başarılı oyunuyla milli takıma çağırılması beklenen tecrübeli sağ bek, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından çağırılmadı.