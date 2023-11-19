Bunun için açıklamalar yapan Deschamps, Boey hakkında "açıkçası bu pozisyonda (sağ bek) takip ettiğimiz başka oyuncular da var. Ancak rekabet var ve üst seviyede, çok fazla somut seçeneğin olmadığı bir pozisyon olsa bile milli takım için en iyisinin ne olduğunu düşünmem gerekiyor" dedi.