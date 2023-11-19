Galatasaray ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı.
Galatasaray'a fırsat transferi! Devre arasında Manchester United'dan geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray devre arasında transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip Tanguy Ndombele'nin yetersiz performansı nedeniyle, yıldız oyuncu almak istiyor. Bunu için Cimbom, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray, Manchester United'ın orta sahasını istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-kırmızılı ekip orta saha ve yedek forvet transferi yapmak istiyor.
Cimbom, yazın kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu'dan istediği verimi alamadı.