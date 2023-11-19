G.Saray'a ManU'dan geliyor! Fırsat transferi
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G.Saray'a ManU'dan geliyor! Fırsat transferi G.Saray'a ManU'dan geliyor! Fırsat transferi 14:01
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Boey: Transfer görüşmesi yapıldı Boey: Transfer görüşmesi yapıldı 12:05
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