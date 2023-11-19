TRANSFER HABERİ - Okan Buruk istedi yönetim operasyona başladı! Galatasaray'dan çifte harekat

Devre arası transfer döneminin başlamasına doğru Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Milli arada hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyet, yapılacak takviyeler için bir araya geldi. Zirvede Okan Buruk, yönetime transfer istediği bölgeleri aktardı. Cimbom, 2 yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray habeleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 06:40