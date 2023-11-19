Galatasaray'da gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Okan Buruk istedi yönetim operasyona başladı! Galatasaray'dan çifte harekat
Devre arası transfer döneminin başlamasına doğru Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Milli arada hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyet, yapılacak takviyeler için bir araya geldi. Zirvede Okan Buruk, yönetime transfer istediği bölgeleri aktardı. Cimbom, 2 yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray habeleri
Galatasaray'da gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.
Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda 31 puan toplayan Aslan, milli araya averajla ikinci sırada girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını sürdüren Galatasaray, 4 puanla gruptan çıkma mücadelesi veriyor.