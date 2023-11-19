Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İspanyol ekibinden Angelino'ya kanca!
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip Leipzig ile anlaşarak Angelino'nun sözleşmesini devre arasında feshetmek istiyordu. İspanyol ekibi 26 yaşındaki sol beke talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılıların sezon başında Leipzig'ten 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, beklentileri karşılaşamayadı.
26 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmanın hesaplarını yapan Aslan'a, güzel haber İspanya'dan geldi.