Galatasaray devre arasında önceliği sol bek transferine verecek. Uzun zamandır sol bek problemi yaşan Cimbom, satın alma opsiyonu ile birlikte Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamadı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya çıkartma! İşte hedefteki yıldız
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Angelino ve Kazımcan'ın performansı sonrası sol beke takviye yapma kararı alan Cimbom, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı kırmızılı yönetim hedefindeki yıldız için Çizme'ye çıkartma yapma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
O bölgede alternatif olarak kullanılan Kazımcan Karataş'ın da etkisiz futbolu ve yaptığı kritik hatalar sebebiyle devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım rotasını İtalya'ya çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, İtalya Seri A ekibi Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı.